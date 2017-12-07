Задержаны лица, подозреваемые в похищении велосипедов в Баку и Сумгайыте

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции были раскрыты преступления, совершенные на территории столицы в различное время при неизвестных обстоятельствах.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В министерстве отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников первого отделения полиции Хазарского РУП был задержан и передан следствию житель Баку Хагани Хаиров, подозреваемый в похищении 22 и 29 ноября на территории района велосипедов двух лиц.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 5-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержан и передан следствию житель Лерикского района Эльмеддин Шахиев, подозреваемый в похищении 5 декабря на территории района велосипеда.

Сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского РУП задержали жителей Баку Рашада Меликова и Ахмеда Бабаева, подозреваемых в похищении 12 ноября велосипеда. Было также установлено, что 10 ноября напротив одного из домов они украли ковер.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Сумгайытского городского управления полиции был задержан и передан следствию житель Губадлинского района, ранее судимый Сарван Ахмедов, подозреваемый в похищении 5 ноября на территории города велосипеда. Было установлено, что в течение февраля-августа текущего года он похитил еще 2 велосипеда, а также украл из 6 квартир предметы быта и у одного лица мобильный телефон.