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Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве с арендой яхт

Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве с арендой яхт Правоохранительные органы задержали в Баку двух молодых людей, присвоивших деньги граждан посредством фейковых объявлений в соцсетях об аренде яхт.
Происшествия
17 декабря 2024 г. 13:24
Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве с арендой яхт

Правоохранительные органы задержали в Баку двух молодых людей, подозреваемых в присвоении денег граждан посредством фейковых объявлений в соцсетях об аренде яхт.

Как сообщили Report в МВД, задержанными являются 23-летние Нихат Азадов и Шамама Махмудова. Злоумышленники создали в соцсетях многочисленные фейковые страницы где утверждали, что якобы оказывают услуги по аренде яхт в Бакинской бухте.

Задержанные присвоили различные суммы нескольких граждан под видом предоплаты за аренду, а затем блокировали их.

Расследование противоправных действий задержанных продолжается в 22-м отделении полиции Насиминского РУП.

Полиция призывает граждан, пострадавших от действий Азадова и Махмудовой, сообщить в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке Yaxta kirayəsi adı ilə vətəndaşları aldatmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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