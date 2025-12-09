Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч "Карабах"–"Аякс"

В результате оперативных мероприятий Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана были задержаны подозреваемые в незаконной онлайн-продаже билетов на футбольный матч "Карабах"–"Аякс".

Как сообщает Report, задержанные Шахин Мамедов и Гусейн Гулиев пытались перепродать билеты по завышенным ценам на различных страницах в соцсетях, а также на "черном рынке".

МВД снова призвало спортивных болельщиков приобретать билеты только в официальных точках продаж или в электронном формате в онлайн-кассе.

Отметим, что лица, столкнувшиеся со случаями мошенничества, связанными с продажей фейковых билетов в соцсетях, могут сообщить об этом в полицию.

Матч Лиги чемпионов "Карабах"–"Аякс" состоится 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова.