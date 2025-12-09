Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч "Карабах"–"Аякс"

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 20:14
    Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч Карабах–Аякс

    В результате оперативных мероприятий Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана были задержаны подозреваемые в незаконной онлайн-продаже билетов на футбольный матч "Карабах"–"Аякс".

    Как сообщает Report, задержанные Шахин Мамедов и Гусейн Гулиев пытались перепродать билеты по завышенным ценам на различных страницах в соцсетях, а также на "черном рынке".

    МВД снова призвало спортивных болельщиков приобретать билеты только в официальных точках продаж или в электронном формате в онлайн-кассе.

    Отметим, что лица, столкнувшиеся со случаями мошенничества, связанными с продажей фейковых билетов в соцсетях, могут сообщить об этом в полицию.

    Матч Лиги чемпионов "Карабах"–"Аякс" состоится 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова.

    "Qarabağ" – "Ayaks" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslər saxlanılıb
    Лента новостей