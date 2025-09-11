Задержаны иностранцы, подозреваемые в кражах из ручной клади на борту самолета
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 13:19
В Азербайджане задержаны двое иностранцев за кражи на борту самолета
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Согласно информации, сотрудники Управления полиции на воздушном транспорте задержали иностранных граждан - 45-летнего Ван Хонга и 43-летнего Чжоу Лонггена.
По данным следствия, подозреваемые, пользуясь невнимательностью пассажиров, похищали деньги и ценные вещи из ручной клади. После этого они клали на место украденного купюры меньшего номинала или из других стран, чтобы пассажиры не заметили пропажу во время полета.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.
