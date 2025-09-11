Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Задержаны иностранцы, подозреваемые в кражах из ручной клади на борту самолета

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 13:19
    Задержаны иностранцы, подозреваемые в кражах из ручной клади на борту самолета

    В Азербайджане задержаны двое иностранцев за кражи на борту самолета

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    Согласно информации, сотрудники Управления полиции на воздушном транспорте задержали иностранных граждан - 45-летнего Ван Хонга и 43-летнего Чжоу Лонггена.

    По данным следствия, подозреваемые, пользуясь невнимательностью пассажиров, похищали деньги и ценные вещи из ручной клади. После этого они клали на место украденного купюры меньшего номинала или из других стран, чтобы пассажиры не заметили пропажу во время полета.

    По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.

    МВД кражи в самолете задержание иностранцы
