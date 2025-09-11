İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Təyyarədə sərnişinlərin yük yerlərindən oğurluqda şübhəli bilinən əcnəbilər saxlanılıb

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 12:59
    Hava nəqliyyatından istifadə edərkən təyyarənin göyərtəsində olan sərnişinlərin əl yüklərindən oğurluq əməlləri etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, DİN-in Hava Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əcnəbi vətəndaşlar - 45 yaşlı Van Hong və 43 yaşlı Zhou Longgen saxlanılıblar. 

    Araşdırmalarla məlum olub ki, şübhəli şəxslər təyyarədə olan sərnişinlərin ani diqqətsizliyindən istifadə edərək onların pul və digər qiymətli əşyalarını gizli yolla talayıblar. Saxlanılan şəxslər çantalarda olan pulları əldə edəndən sonra şübhə oyatmamaq üçün onların yerinə qat-qat aşağı nominallı və müxtəlif ölkələrə məxsus pul vəsaitləri yerləşdiriblər ki, uçuş zamanı sərnişinlər bilməsinlər. 

    Onların üzərindən iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maddi və elektron sübutlar aşkarlanaq istintaqa təhvil verilib. 

    Fakta görə başlayan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    təyyarə oğurluq əcnəbilər polis
