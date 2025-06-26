Задержаны граждане Грузии, прибывшие в Баку для совершения краж

Сотрудники полиции задержали граждан Грузии, подозреваемых в совершении кражи в Баку.

Сотрудники полиции задержали граждан Грузии, подозреваемых в совершении кражи в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Инцидент произошел в Хатаинском районе столицы. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже 1300 манатов наличными и ювелирных изделий на сумму около 30 тысяч манатов из его квартиры.

Сотрудники 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в совершении преступления граждан Грузии - 46-летнего Александрия Кахабера, 48-летнего Русия Славу, 40-летнего Саникидзе Давита, а также 58-летнего жителя Сабирабадского района Фикрета Салимова.

Установлено, что задержанные в течение нескольких дней наблюдали за жилыми домами по указанному адресу. Убедившись в отсутствии жильцов, они проникли в одну из квартир. После кражи злоумышленники намеренно повредили дверь балкона, чтобы создать ложное впечатление о способе проникновения.

По данным следствия, задержанные планировали продолжить преступную деятельность, если бы не были задержаны. По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.