Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана.

Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 июня около 22 часов на территории службы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы “Лянкяран” задержаны граждане Афганистана Хевад Асадзия Габибулрахман, Фейзи Абдулбасид Абдулзахир и Хабиби Мутюлла Абдулматин, нарушившие государственную границу Азербайджана со стороны Ирана.

По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.