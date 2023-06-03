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Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана.
Происшествия
3 июня 2023 г. 12:51
Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, нарушившие границу Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 июня около 22 часов на территории службы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы “Лянкяран” задержаны граждане Афганистана Хевад Асадзия Габибулрахман, Фейзи Абдулбасид Абдулзахир и Хабиби Мутюлла Абдулматин, нарушившие государственную границу Азербайджана со стороны Ирана.

По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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