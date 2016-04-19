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    ​Задержаны двое сторонников Талеха Багирзаде, в их квартирах обнаружены ручные гранаты

    Задержанные призывали к массовым беспорядкам и противостоянию с правоохранительными органами

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами внутренних дел и прокуратуры в Лянкяранском районе, задержаны жители города Гисмят Исаев и Вугар Исмаилов, призывающие население к сепаратизму на национальной и религиозной почве, к массовым беспорядкам и противостоянию с правоохранительными органами.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

    По информации, при задержанных сторонниках главы так называемого "Движения мусульманского единства" Талеха Багирзаде и в ходе обыска в их квартирах были обнаружены и изъяты 4 ручные гранаты, 123 патрона, 2 тротиловые шашки, а также 18 запрещенных к распространению книг религиозного содержания.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению участия данных лиц в других противозаконных деяниях. 

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