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Задержаны члены преступной сети, пытавшиеся доставить автомобиль с наркотиками в Баку на платформе эвакуатора

Задержаны члены преступной сети, пытавшиеся доставить автомобиль с наркотиками в Баку на платформе эвакуатора Разоблачены члены преступной сети, пытавшиеся сбыть в Баку крупную партию наркотиков, ввезенных в Азербайджан контрабандным путем.
Происшествия
29 ноября 2024 г. 09:40
Задержаны члены преступной сети, пытавшиеся доставить автомобиль с наркотиками в Баку на платформе эвакуатора

Разоблачены члены преступной сети, пытавшиеся сбыть в Баку крупную партию наркотиков, ввезенных в Азербайджан контрабандным путем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского районного управления полиции, был задержан 38-летний Руслан Новрузов, подозреваемый в незаконном обороте крупной партии наркотических средств. При осмотре багажника его автомобиля было обнаружено 60 кг марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что Новрузов планировал доставить автомобиль с крупной партией наркотиков в Баку на платформе эвакуатора.

Сотрудникам полиции также удалось вычислить сообщников Новрузова - Рамиля Фарзиева, Пярвиза Миранова и Ходжата Миранова.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNarkotiklə dolu avtomobili evakuatorun üzərində Bakıya gətirmək istəyən dəstə üzvləri saxlanılıblar

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