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В Азербайджане задержаны члены банды кибермошенников

В Азербайджане задержаны члены банды кибермошенников Задержаны члены банды мошенников, присваивавших средства граждан под видом продажи золота в кредит.
Происшествия
29 августа 2023 г. 10:42
В Азербайджане задержаны члены банды кибермошенников

Задержаны члены банды мошенников, присваивавших средства граждан под видом продажи золота в кредит.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что на основании обращений о кибермошенничествах посредством соцсетей, в частности TikTok, сотрудники МВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе очередных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кибермошенничества под предлогом продажи золота в кредит Эльвин Гасанов 1984 г.р., Логман Заидов 1988 г.р. и Джейхун Керимов 1985 г.р.

В ходе расследования был выявлен круг обманутых граждан, изобличена незаконная деятельность группы. Члены группировки присвоили деньги граждан, осуществивших онлайн денежные переводы. В своих показаниях задержанные сообщили, что таким путем нанесли материальный ущерб более 150 человек.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Кянан Бадирли 2001 г.р., который в различное время украл средства с банковских карт граждан.

Расследование в отношении задержанных продолжается.

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Версия на азербайджанском языке "Tik-Tok"da "kreditə qızıl satılır" adı altında kibercinayət törədən dəstə üzvləri saxlanılıb

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