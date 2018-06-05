Задержаны 15 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В результате мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) против незаконной миграции, были задержаны 15 человек, среди которых 6 граждан Пакистана, 6 - Турции, 2 - Молдовы, и 1 - Филиппин.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Выяснилось, что задержанные граждане Пакистана и Молдовы занимались в Азербайджане незаконной трудовой деятельностью (передвижной торговлей).

Граждане Турции и Филиппин нарушили правила миграции (пребывание и проживание) в стране.

Задержанные иностранцы привлечены к ответственности в соответствующем порядке, в их отношении приняты соответствующие решения.

ГМС продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.