​Задержано 38 нарушителей государственной границы Азербайджана

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС) задержано 38 человек по 28 случаям нарушений государственной границы Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Среди задержанных 24 гражданина Азербайджанской Республики, 6 граждан Ирана, 3 гражданина Узбекистана, 2 гражданина России, по 1 гражданину Таджикистана, Грузии и Украины.

За нарушение правил пограничного режима на зеленой границе по 4 случаям задержано 6 человек, в Каспийском море - по 12 случаям 21 человек, в отношении которых предприняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана выявлены и сданы по назначению 244 человека, находящихся в розыске.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 20 случаях было предотвращено перемещение через границу 27 килограммов 276,8 граммов наркотических средств.

В течение месяца обезврежено четыре преступные группировки, занимающиеся контрабандной деятельностью, 8 членов группировки привлечены к уголовной ответственности, решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выявления и привлечения к ответственности остальных лиц.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью в 60 случаях была задержана контрабанда общей стоимостью примерно 551 тыс. манатов, в том числе 2 патрона калибра 9 мм, 1 кастет, 1 нож, 1 оптический прицел, 3 700 долларов США, 270 000 российских рублей, 11 000 AZN, 539 000 иранских риалов, 21 животное (крупнорогатый скот), 3 лошади, 2 ювелирных изделия, 3285 пачек сигарет, 13 мобильных телефонов, 180 бутылок различных спиртных напитков, 2 500 метров сети, 4 лодки, 1 мотор, 4 000 удочек, 15 716 различных лекарственных препаратов, 3 000 религиозных книг и другие потребительские товары.

"Продолжаются меры по охране государственной границы", - заявили в ГПС.