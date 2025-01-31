Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан

Азербайджан удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина Турции Акды Намика Кемаля 1995 г.р. для привлечения его к уголовной ответственности.

Азербайджан удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина Турции Акды Намика Кемаля 1995 г.р. для привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, обвиняемый в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленный в международный розыск А.Н.Кемаль был задержан на территории Нахчывана в октябре 2024 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

После принятия решения об экстрадиции обвиняемого он был передан уполномоченному органу Узбекистана в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.