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Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан

Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан Азербайджан удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина Турции Акды Намика Кемаля 1995 г.р. для привлечения его к уголовной ответственности.
Происшествия
31 января 2025 г. 16:25
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан

Азербайджан удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина Турции Акды Намика Кемаля 1995 г.р. для привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, обвиняемый в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленный в международный розыск А.Н.Кемаль был задержан на территории Нахчывана в октябре 2024 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

После принятия решения об экстрадиции обвиняемого он был передан уполномоченному органу Узбекистана в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

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