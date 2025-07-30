Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.
По уголовному делу, расследуемому полицейским управлением Сураханского района, Эльнур Сулейманов был объявлен в международный розыск для привлечения к ответственности в качестве обвиняемого, поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении им преступления, предусмотренного статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Эльнур Сулейманов был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.