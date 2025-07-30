Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Генеральной прокуратурой Грузии принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Сулейманова Эльнура Гудрат оглу.

Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

По уголовному делу, расследуемому полицейским управлением Сураханского района, Эльнур Сулейманов был объявлен в международный розыск для привлечения к ответственности в качестве обвиняемого, поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении им преступления, предусмотренного статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Эльнур Сулейманов был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.