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Задержанный в Германии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Задержанный в Германии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину Гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске, задержан в Германии и экстрадирован на родину.
Происшествия
24 февраля 2024 г. 10:23
Задержанный в Германии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске, задержан в Германии и экстрадирован на родину.

Об этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

Экстрадированный Марвуд Вагифзаде, обвиняемый в хищении в крупном размере и злоупотреблении служебным положением, находился в розыске по линии Интерпола.

Согласно обвинению, Вагифзаде совершил мошенничество в 2021 году, работая специалистом по кредитам в ООО World Telekom. Против него выдвинуты обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК АР.

На основании запроса Генеральной прокуратуры об экстрадиции, задержанный в Германии Марвуд Вагифзаде доставлен в Азербайджан и помещен в Бакинский следственный изолятор.

Отметим, что с начала года в Азербайджан из Колумбии, Венгрии и Польши экстрадированы три человека, находящиеся в международном розыске.

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