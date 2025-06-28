Задержанный в Екатеринбурге Вугар Сафаров: Отца пытали электрическим током, зная о стенте в сердце

Задержанный в городе Екатеринбурге Федеральной службой безопасности России и впоследствии освобожденный азербайджанец Вугар Сафаров рассказал российскому бюро Report о подробностях инцидента.

Задержанный в городе Екатеринбурге Федеральной службой безопасности России и впоследствии освобожденный азербайджанец Вугар Сафаров рассказал российскому бюро Report о подробностях инцидента.

Он сообщил, что 27 июня в 05:00 утра сотрудники ФСБ в масках ворвались в его квартиру, где находились также дети:

"Сначала я не открывал дверь. Но когда увидел, что они выламывают ее, я сам открыл. Все были в масках. Это были сотрудники Федеральной службы безопасности России. В доме также находились маленькие дети. Нас избили, ничего не спрашивая. Они перевернули весь дом и в течение часа нас били. Били головой об пол, били стульями по голове".

Сафаров отметил, что затем их посадили в машины лицом вниз:

"Машины были очень грязные, нас уложили лицом вниз, сопровождая высказываниями "ешьте эту грязь". В изоляторе нас оскорбляли, били по голове, пытали электрическим током. Потом оскорбляли, говоря "Что нравится, чурка?". Использовали выражения типа "Зачем вы сюда приехали?".

Сафаров отметил, что услышал как в это же время в соседней комнате избивали его отца:

"Я слышал его крики. Отец сообщил им, что у него в сердце стент, но даже после этих слов его пытали электрическим током, причем именно в области груди. Его избивали 10 часов, и только когда он закричал "умираю", вызвали скорую помощь. Когда отца увозили в больницу, он сказал мне: "Сынок, они хотят все свалить на меня. Мне переломали все ребра". На его лице не было живого места".

Сафаров подчеркнул, что их хотели отправить из изолятора на войну.

"Ко мне подошли и сказали, что я должен подписать контракт и отправиться на войну. Я не знал, что делать, и сказал, что оказал гуманитарную помощь в размере 30 тыс. рублей. Сказав "почему так мало", они снова начали меня избивать. Отец также поинтересовался, отпустят ли они его сына, если он даст согласие, на что был дан утвердительный ответ. Вечером в изолятор приехали глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский и адвокат, они добились нашего с братом освобождения", - сказал потерпевший.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих квартирах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.