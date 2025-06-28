Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют

15:17 Информации о передаче тел азербайджанцев, убитых в ходе спецоперации ФСБ России в Екатеринбурге, не имеется.

Российские органы не дают никакой информации о сроках передачи тел азербайджанцев, убитых накануне в ходе рейда ФСБ России в Екатеринбурге.

Об этом российскому бюро Report сообщил один из задержанных, который был позже отпущен Вугар Сафаров.

По его словам, информации о том, будут ли тела отправлены на экспертизу, также нет.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих домах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Кроме этого, Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.