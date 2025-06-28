О нас

Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют

Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют 15:17 Информации о передаче тел азербайджанцев, убитых в ходе спецоперации ФСБ России в Екатеринбурге, не имеется.
Происшествия
28 июня 2025 г. 15:26
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют

Российские органы не дают никакой информации о сроках передачи тел азербайджанцев, убитых накануне в ходе рейда ФСБ России в Екатеринбурге.

Об этом российскому бюро Report сообщил один из задержанных, который был позже отпущен Вугар Сафаров.

По его словам, информации о том, будут ли тела отправлены на экспертизу, также нет.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих домах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Кроме этого, Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı: Öldürülənlərin meyitlərinin təhvil verilməsi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir

Самое важное

Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
Президент: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана
24 июня 2025 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi