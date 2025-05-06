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Задержанный в Азербайджане гражданин Узбекистана экстрадирован на родину

Задержанный в Азербайджане гражданин Узбекистана экстрадирован на родину Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина Республики Узбекистан Уринбоева Саидкамола Сатторбек оглу (2000 г.р.) для привлечения к уголовной ответственности.
Происшествия
6 мая 2025 г. 18:25
Задержанный в Азербайджане гражданин Узбекистана экстрадирован на родину

Азербайджан удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина этой страны Уринбоева Саидкамола Сатторбек оглу (2000 г.р.) для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

С.С.Уринбоев, обвиняемый в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в Узбекистане и объявленный в международный розыск, был обнаружен и задержан в Азербайджане в феврале текущего года, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

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