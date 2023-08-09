Задержанный в Азербайджане экстрадирован в Россию

Находящийся в международном розыске и арестованный в Азербайджане гражданин России экстрадирован в эту страну.

Находящийся в международном розыске и арестованный в Азербайджане гражданин России экстрадирован в эту страну.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина этой страны Таукина Данила Павловича 1978 года рождения, объявленного в межгосударственный розыск по обвинению в получении взятки в России, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Д.П.Таукин был задержан в апреле текущего года и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 22.01.1993 г. ”О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение об экстрадиции обвиняемого, Д.П.Таукин в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан российским властям.