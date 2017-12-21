Задержанному по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе руководителю компании вынесен приговор

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мамеда Велиева, обвиняемого в нарушении правил пожарной безопасности.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор.

М. Велиев по приговору суда был лишен свободы сроком на 3 года.

Напомним, что прокурор в своем выступлении просил для М. Велиева лишения свободы сроком на 6 лет.

Отметим, что происшествие произошло 10 апреля 2015 года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар, повлекший тяжелые последствия.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

М. Велиев обвиняется по статье 225 (Нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.