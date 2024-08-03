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Задержанного в Баку украинского криминального авторитета обвиняют в хулиганстве

Задержанного в Баку украинского криминального авторитета обвиняют в хулиганстве 12^26
Происшествия
3 августа 2024 г. 13:09
Задержанного в Баку украинского криминального авторитета обвиняют в хулиганстве

Задержанный в Баку украинский криминальный авторитет и миллиардер Олег Крапивин (известный в криминальных кругах как Олег Бакинский) обвиняется в хулиганстве в отношении гражданина России.

Как стало известно Report, следственные органы предъявили ему обвинение по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.

В настоящее время по делу проводится расследование, в отношении Олега Бакинского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Если совершение данного преступления будет доказано, О. Крапивин может получить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Отметим, что Олег Крапивин был задержан сотрудниками МВД несколько дней назад в Баку. Информация о его задержании была подтверждена в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda həbs edilən ukraynalı kriminal avtoritet Rusiya vətəndaşına qarşı xuliqanlıqda ittiham olunur

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