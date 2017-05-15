Задержана женщина, принесшая сыну в тюрьму наркотики

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников исправительного учреждения №13 и Главного управления Пенитенциарной службы минюста предотвращена попытка пронести наркотики в исправительное учреждение.

Как сообщили Report в службе, при осмотре вещей, принесенных во время краткосрочного визита жительницей Ширвана Тамеллой Мустафаевой приговоренному по ст. 181.2.5; 228.4 и 66.3 УК к 8,5 годам тюрьмы сыну Нусрету Мустафаеву, был обнаружен и изъят завернутый в целлофан и спрятанный героин весом 1.854 г.

Собранные по факту материалы направлены в Гарадагское РУП для дачи юридической оценки.