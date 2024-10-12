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Задержана подозреваемая в обмане пожилых людей и хищении их денег

Задержана подозреваемая в обмане пожилых людей и хищении их денег 13:49
Происшествия
12 октября 2024 г. 14:19
Задержана подозреваемая в обмане пожилых людей и хищении их денег

Задержана женщина, подозреваемая в обмане пожилых людей и хищении их денег.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 39-го отделения полиции Сабаильского района выявили и задержали подозреваемую в краже денег путем обмана 88-летней жительницы Баку. Последняя обратилась в полицию с жалобой на некую женщину, которая забрала у нее 15 тыс. манатов, чтобы якобы помочь дочери потерпевшей, совершившей ДТП.

В этом деянии подозревается 19-летняя Ляман Акимову, в квартире которой обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 8 400 манатов.

Акимова призналась, что познакомилась в Telegram с человеком, который прислал ей адрес пенсионерки для совершения преступления, его личность устанавливается.

По факту проводится расследование.

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