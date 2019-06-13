Полиция задержала мужчину, избившего врачей скорой помощи в Барде

Задержан мужчина, избивший в Барде женщин-врачей скорой помощи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, 12 июня в Бардинский районный отдел полиции поступила информация, что по приезде по адресу жителя Лачынского района, проживающего в селе Гарадемирчи, автомобиля скорой помощи Бардинского района, в которой находились двое женщин-врачей станции скорой неотложной помощи, им навстречу вышел мужчина, и, заявив им, что они опоздали и больной умер, набросился на них с металлическим бруском и сломал стекла автомобиля.

В связи с обращением незамедлительно были приняты соответствующие меры, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении инцидента житель села С.Фаталиев.

По факту в Бардинском РОП ведется расследование.