Задержана гражданка Ирана и ее дочь, пытавшиеся улететь из Баку в Великобританию с поддельными документами

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту Гейдар Алиев задержана пытавшаяся улететь с поддельными документами в Великобританию гражданка Ирана и ее малолетний ребенок.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной погранслужбы, в результате проведенных 4 января мероприятий пограничники задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев Джимен Айшегюль (30.06.1978 г.р.) и ее малолетняя дочь Джимен Зейнебсу (22.12.2009 г.р.), пытавшихся улететь с принадлежавшими гражданам Великобритании поддельными документами в Англию рейсом Баку-Лондон. Они привлекли внимание пограничников подозрительным поведением.

В результате проведенных расследований было установлено, что в действительности это - гражданка ИРИ Мухаммеди Зейнаб Киомарз гызы (06.12.1979 г.р.) и ее дочь Парвареш Паниз Али гызы (21.03.2009 г.р.), прибывшие 01.01.2018 года в Азербайджан рейсом Стамбул-Баку.

Стало известно, что указанные лица приобрели поддельные документы в Стамбуле у знакомого гражданина Ирана некоего Магомеда за 15 000 американских долларов.

По факту возбуждено уголовное дело. Соответствующие оперативно-следственные мероприятия продолжаются.