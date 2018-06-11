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    Задержан житель Сабирабада, выращивавший наркотики на ферме

    Сабирабад. 11 июня. REPORT.AZ/ Задержан житель Сабирабада, выращивавший на ферме растения, содержащие наркотические вещества.  

    Об этом Report сообщили в Ширванской региональной пресс-службе МВД. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района на основе поступившей информации, задержан 31-летний житель села Суговушан Вугар Самидов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. 

    При осмотре принадлежащей ему фермы, сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района были обнаружены и изъяты 32 куста выращенных культивационным путем кустов конопли и около 4 кг высушенной марихуаны. 

    Задержанный привлечен к следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу.

    По факту ведется расследование. 

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