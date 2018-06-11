Задержан житель Сабирабада, выращивавший наркотики на ферме

Сабирабад. 11 июня. REPORT.AZ/ Задержан житель Сабирабада, выращивавший на ферме растения, содержащие наркотические вещества.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района на основе поступившей информации, задержан 31-летний житель села Суговушан Вугар Самидов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре принадлежащей ему фермы, сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района были обнаружены и изъяты 32 куста выращенных культивационным путем кустов конопли и около 4 кг высушенной марихуаны.

Задержанный привлечен к следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.