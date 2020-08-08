Задержан задушивший на море беременную жену

7 августа в районе 23 часов поступила информация, что жительница города Сумгайыт Шахана Ахмедова 1987 г.р. утонула в море.

7 августа в районе 23 часов поступила информация, что жительница города Сумгайыт Шахана Ахмедова 1987 г.р. утонула в море.

Как сообщили Report в прокуратуре Сумгайыта, сотрудники прокуратуры незамедлительно осмотрели место происшествия, провели другие процессуальные действия.

Расследование выявило обоснованные подозрения, что Анар Ахмедов 1986 г.р., прибывший вместе с женой на пляж в центре отдыха на улице Сахиль в Сумгайыте на почве конфликта задушил свою беременную жену.

По факту в прокуратуре Сумгайыта возбуждено уголовное дело по статье 120.2.8 (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Анар Ахмедов задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

Следственные мероприятия продолжаются.