​Задержан воевавший в рядах вооруженных формирований ИГИЛ азербайджанец

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На пограничной заставе вблизи села Узунгазмалар Загатальского района задержан житель села Биринджи Шахсевян Бейлаганского района Ширинов Бабек Пярвиз оглу (1990 г.р.), пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Грузии. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

В ходе расследования выявлено, что ранее воевавший в составе вооруженных формирований ИГИЛ на территории Сирии Б.Ширинов пытался незаконно перейти на территорию Грузии, оттуда в Турцию, а затем в Сирию, чтобы примкнуть к рядам вооруженных формирований ИГИЛ. В результате оперативно-розыскных работ задержан также житель села Алиабад Загатальского района Шамхалов Афган Ниязи оглу, оказывавший нарушителю границы посреднические услуги.

Расследование по данному факту продолжается.