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Задержан водитель, совершавший опасные маневры в дни жесткого карантина в Баку - ВИДЕО

Задержан водитель, совершавший опасные маневры в дни карантина

© Report

Задержан водитель, совершавший в дни жесткого карантина на пустынных бакинских улицах опасные маневры.

Об этом Report сообщил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, были собраны все необходимые документы в отношении водителя и направлены в Насиминский районный суд: "Решение суда пока не обнародовано".

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры, на которых неизвестный водитель совершал опасные маневры на улице Мирасадуллы Миргасымова в Насиминском районе столицы во второй день жесткого карантинного режима.

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