​Задержан водитель, сбивший жителя Абшерона и скрывшийся с места ДТП

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Абшеронского района, задержан водитель, сбивший на территории района насмерть пешехода и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщили агентству Report в Генеральной прокуратуре, 6 февраля в 06:50 на территории поселка Масазыр Абшеронского района неизвестный водитель, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершил ДТП и сбил переходившего дорогу пешехода Рзаева Рзу Мирза оглы 1961 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По данному факту в следственном отделе Абшеронского РУП было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что ДТП совершил житель Мингячевира Исмайлов Раван Магами оглу 1980 года рождения на автомобиле марки "ИЖ 27175” с государственным номером 10-RJ-948. По подозрению в совершении данного преступления Р.Исмайлов задержан.

В настоящее время следственные действия по факту продолжаются.