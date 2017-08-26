Задержан водитель, сбивший в Товузе двух детей и скрывшийся с места аварии

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, был Задержан водитель, совершивший ДТП и скрывшийся с места аварии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

25 августа в 20:00 на проходящей по cелу Эйюблу Товузского района части дороги Говлар-Заям неизвестный водитель грубо нарушил правила эксплуатации транспортных средств и сбил двух малолетних пешеходов: Керимова Пярвина Хабиль оглу 2005 года рождения и Мамедовой Афсаны Эльшан гызы 2007 года рождения. По факту оставления места происшествия, смерти двух детей в результате наезда районным отделением полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.3. (деяние, предусмотренное статьей 263.1 настоящего Кодекса, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении ДТП водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 44 BO 067, житель села Сабиркенд Шемкирского района Велиев Абульфат Гусейн оглу 1953 года рождения.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.