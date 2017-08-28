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    Задержан водитель, сбивший в Агстафе пешехода

    По факту ведется расследование

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Агстафе задержан сбивший и скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия водитель.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агстафинского района, был задержан водитель автомобиля "ВАЗ-2106", житель села Гарагасанли Эльчин Мустафаев, подозреваемый в совершении 25 августа ДТП, в результате которого пострадал житель района Фуад Гасанов.

    По факту ведется расследование. 

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