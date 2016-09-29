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    Задержан угрожавший жителю одного из районов Азербайджана мошенник

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан объявленный в розыск мошенник.

    Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении объявленного в розыск и задержанного по ст. 178 (мошенничество) УК Аги Саилова, было установлено, что пригрозив на территории Сабирабадского района 56-летнему жителю Бейлагана Сабиру Джафарову, он отнял у мужчины 5 000 манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. 

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