Задержан сбивший в Баку пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В отношении сбившего в Баку пешехода и сбежавшего с места ДТП водителя избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, в распространенной Главным управлением полиции города Баку и городской прокуратурой совместной информации говорится, что в результате осуществленных Низаминской районной полицией и прокуратурой неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию совершивший аварию и сбежавший с места ДТП водитель.

6 августа в Низаминском районе столицы Ибрагим Джавад оглу Мамедов 1995 г.р. без цели хищения угнал автомобиль Афгана Беюкага оглу Керимова марки Mercedes-Benz C180 с государственным регистрационным номером 90-DS-298 и в нетрезвом состоянии управлял транспортным средством.

А.Мамедов также сбил пытавшегося перейти дорогу Аллахверди Самед оглу Тагиева, а затем повредил припаркованный на обочине дороги автомобиль Honda CRV с государственным регистрационным номером 99-GB-635 и скрылся с места ДТП.

По факту в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по ст. 185.2.4, 263-1.1 и 264 УК.

В результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий 7 августа И.Мамедов был задержан. Он был обеспечен адвокатом и допрошен.

В его отношении избрана мера пресечения - арест.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.