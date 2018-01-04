Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника Embawood и поджоге его автомобиля

Агстафа. 4 января. REPORT.AZ/ Задержан подозреваемый в убийстве в Агстафинском районе жителя Гянджи Самира Фикрет оглу Алиева 1977 г.р. и поджоге его автомобиля.

Как сообщает западное бюро Report, это житель города Гянджи Эльчин Мамед оглу Мустафаев 1981 г.р.

Отметим, что убитый работал в фирме Embawood.

Инцидент произошел в селе Хатаи Агстафинского района. Покойный получил одно смертельное ножевое ранение в область горла и несколько ножевых ранений в область спины. Сгоревший автомобиль убитого марки "ВАЗ-2104" был обнаружен в 1,5 км от тела.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство), ведется расследование.