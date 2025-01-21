Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом "трудоустройства женщин"

В Гаджигабуле задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали 57 человек.

В Гаджигабуле задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали 57 человек.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, ранее судимый житель Евлахского района Руфат Джафаров обманным путем получал денежные средства граждан, размещая в социальной сети TikTok объявления о "трудоустройстве женщин".

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый представлялся сотрудником компании по трудоустройству. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Следствие по данному делу продолжается.