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Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом "трудоустройства женщин"

Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом "трудоустройства женщин" В Гаджигабуле задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали 57 человек.
Происшествия
21 января 2025 г. 11:50
Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом трудоустройства женщин

В Гаджигабуле задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали 57 человек.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, ранее судимый житель Евлахского района Руфат Джафаров обманным путем получал денежные средства граждан, размещая в социальной сети TikTok объявления о "трудоустройстве женщин".

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый представлялся сотрудником компании по трудоустройству. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Следствие по данному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке “Xanımların işlə təmin edilməsi” adı altında 57 nəfəri aldatmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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