Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом "трудоустройства женщин"

В Гаджигабуле задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали 57 человек.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, ранее судимый житель Евлахского района Руфат Джафаров обманным путем получал денежные средства граждан, размещая в социальной сети TikTok объявления о "трудоустройстве женщин".
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый представлялся сотрудником компании по трудоустройству. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
Следствие по данному делу продолжается.