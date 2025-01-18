О нас

Задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой

Задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана установили подозреваемого по делу о краже с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву – отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.
Происшествия
18 января 2025 г. 21:52
Задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана установили подозреваемого по делу о краже с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву – отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативных мероприятий был задержан Айаз Айдын оглу Искендеров (1995 г.р.), подозреваемый в совершении преступления.

В ходе следствия выявлено, что подозреваемый поддерживал связи с иностранными гражданами, которые объявлены в розыск.

Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəman Hökümə Əliyevanın atasının bank kartından pul oğurlayan şəxs həbs edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi