Задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана установили подозреваемого по делу о краже с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву – отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана установили подозреваемого по делу о краже с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву – отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативных мероприятий был задержан Айаз Айдын оглу Искендеров (1995 г.р.), подозреваемый в совершении преступления.

В ходе следствия выявлено, что подозреваемый поддерживал связи с иностранными гражданами, которые объявлены в розыск.

Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.