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Задержан начальник управления МИД Азербайджана

Задержан начальник управления МИД Азербайджана Экс-посол Азербайджана в Турции, начальник консульского управления МИД Фаиг Багиров задержан Службой госбезопасности
Происшествия
10 июля 2020 г. 17:02
Задержан начальник управления МИД Азербайджана

Экс-посол Азербайджана в Турции, начальник консульского управления МИД Фаиг Багиров задержан Службой госбезопасности.
Как передает Report, представление о принятии в отношении него меры пресечения в виде ареста рассмотрят в Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахина Абдуллаева.
Ф.Багиров обвиняется в присвоении, превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебными обязанностями.
По возбужденному в СГБ уголовному делу Фархад Моллазаде и Селим Ализаде по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, получения взятки, Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взятки. В их отношении принята мера пресечения - арест.

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