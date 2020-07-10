Задержан начальник управления МИД Азербайджана

Экс-посол Азербайджана в Турции, начальник консульского управления МИД Фаиг Багиров задержан Службой госбезопасности

Экс-посол Азербайджана в Турции, начальник консульского управления МИД Фаиг Багиров задержан Службой госбезопасности.

Как передает Report, представление о принятии в отношении него меры пресечения в виде ареста рассмотрят в Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахина Абдуллаева.

Ф.Багиров обвиняется в присвоении, превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебными обязанностями.

По возбужденному в СГБ уголовному делу Фархад Моллазаде и Селим Ализаде по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, получения взятки, Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взятки. В их отношении принята мера пресечения - арест.