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    Задержан мужчина, укравший из квартиры своего зятя 45 тыс. долларов

    Случай произошел 9 дней назад

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, совершивший в Баку кражу из квартиры своего зятя.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, был задержан Яшар Мамедов, укравший 18 февраля сейф с 45 тыс. долларов США из квартиры своего зятя Турана Сеидова. 

    Напомним, что преступление совершено по адресу: ул. Бакуви, дом 12.

    Проживающий по данному адресу Сеидов Туран обратился в правоохранительные органы и заявил, что его шурин житель города Шеки Яшар Мамедов 1971 года рождения, гостивший у него, украл сейф  с 45 тыс. долларов США.

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