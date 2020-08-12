О нас
Report Georgia

Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания

Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания Ранее Т.Мамедов уже покидал место проживания, несмотря на болезнь
Происшествия
12 августа 2020 г. 15:02
Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания
0 : 00
0 : 00

В Балакянский РОП поступила информация о том, что инфицированный коронавирусом местный житель покинул место своего проживания.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД республики.

Отмечается, что жителю села Газма Талеху Мамедову было предписано лечение в домашних условиях, однако, вопреки правилам, он покинул место жительства.

Сотрудниками Балакянского РОП было установлено, что Т.Мамедов отправился в магазин и другие места. В сопровождении сотрудников полиции и врачей Т.Мамедов был доставлен на машине Скорой помощи в Центральную районную больницу. Ранее Т.Мамедов уже покидал место проживания, несмотря на болезнь. С ним была проведена беседа, в ходе которой он был предупрежден об опасности, исходящей из его действий для других людей. Но Т.Мамедов вновь нарушил правила. В настоящее время в Балакянском РОП ведется расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке COVID-19 xəstəsi yaşadığı yeri tərk etdiyinə görə saxlanılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
15:33
Airbnb проведет IPO до конца года Финансы
15:31
Предложено составление нового расписания занятий в школах Наука и образование
15:23
Генпрокуратура о размещенных в соцсетях фотографиях пыток Происшествия
15:11
Twitter тестирует автоматический перевод твитов ИКТ
15:05
Эр-Рияд прекратил предоставление кредита Пакистану на поставку нефти Энергетика
15:02
Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания Происшествия
14:53
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования без изменений Финансы
14:51
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением Внутренняя политика
Вся новостная лента