Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания

Ранее Т.Мамедов уже покидал место проживания, несмотря на болезнь

В Балакянский РОП поступила информация о том, что инфицированный коронавирусом местный житель покинул место своего проживания.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД республики.

Отмечается, что жителю села Газма Талеху Мамедову было предписано лечение в домашних условиях, однако, вопреки правилам, он покинул место жительства.

Сотрудниками Балакянского РОП было установлено, что Т.Мамедов отправился в магазин и другие места. В сопровождении сотрудников полиции и врачей Т.Мамедов был доставлен на машине Скорой помощи в Центральную районную больницу. Ранее Т.Мамедов уже покидал место проживания, несмотря на болезнь. С ним была проведена беседа, в ходе которой он был предупрежден об опасности, исходящей из его действий для других людей. Но Т.Мамедов вновь нарушил правила. В настоящее время в Балакянском РОП ведется расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение.