Задержан мужчина, ранивший в Лянкяране ножом заместителя исполнительного представителя

Лянкяран. 31 июля. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, ранивший в Лянкяранском районе ножом заместителя исполнительного представителя.

Как передает южное бюро Report, житель Сумгайыта Джаниев Амиль Бабарагим оглу, ранивший ножом заместителя исполнительного представителя по территориальной единице Гюнахир 40-летнего Мирзаева Фамина Миргусейн оглу, был задержан и передан следствию. Говорится, что он добровольно сдался полиции. В предварительных показаниях А. Джаниев сообщил, что прибыл в село на свадьбу, после свадьбы у них завязался спор с Ф. Мирзаевым, завершившийся кровопролитием.

Напомним, что инцидент произошел вчера вечером в селе Гюнахир Лянкяранского района. Из-за того, что село Гюнахир находится в высокогорной местности, пострадавший потерял много крови до госпитализации. Заместитель исполнительного представителя по территориальной единице Гюнахир А. Джаниев был доставлен в больницу с диагнозом колото-резаная рана левой стороны грудной клетки и был прооперирован. Как сообщили в больнице, состояние больного соответствует проведенной операции. Угрозы его жизни нет. Состояние постепенно стабилизируется.

По факту возбуждено уголовное дело.