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    Задержан мужчина, отобравший путем шантажа у жителя Баку 3 600 манатов, угрожая распространить его фото в соцсети

    Операцию провели сотрудники 27-го отделения полиции Ясамальского РУП

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, отобравший путем шантажа у жителя Баку 3 600 манатов, угрожая распространить его фото в соцсети.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    14 августа на территории Ясамальского района житель Абшеронского района Эльнур Мусаев взял у жителя Баку Эльгюна Ахмедова (имя условное) 3 600 манатов, угрожая распространить его фото в соцсети.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского РУП, Э. Мусаев был задержан. 

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