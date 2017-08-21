Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, отобравший путем шантажа у жителя Баку 3 600 манатов, угрожая распространить его фото в соцсети.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

14 августа на территории Ясамальского района житель Абшеронского района Эльнур Мусаев взял у жителя Баку Эльгюна Ахмедова (имя условное) 3 600 манатов, угрожая распространить его фото в соцсети.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского РУП, Э. Мусаев был задержан.