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    Задержан мужчина, отнявший в Наримановском районе у женщины деньги и золотые украшения

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе, пригрозив женщине, грабитель отнял у нее деньги и золотые украшения.

    Как сообщили Report в Наримановском РУП, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по подозрению в совершении ограбления был задержан Эльшад Аллахвердиев.

    В ходе расследований было установлено, что пригрозив женщине в июне и сентябре 2015 года, он отнял у нее 100 манатов, 100 долларов и золотые украшения.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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