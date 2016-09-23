Задержан мужчина, отнявший в Наримановском районе у женщины деньги и золотые украшения

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе, пригрозив женщине, грабитель отнял у нее деньги и золотые украшения.

Как сообщили Report в Наримановском РУП, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по подозрению в совершении ограбления был задержан Эльшад Аллахвердиев.

В ходе расследований было установлено, что пригрозив женщине в июне и сентябре 2015 года, он отнял у нее 100 манатов, 100 долларов и золотые украшения.

По факту возбуждено уголовное дело.