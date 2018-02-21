Задержан мужчина, нанесший в Гахе ножевое ранение 28-летнему парню - ОБНОВЛЕНО

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Гах. 21 февраля. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, нанесший в Гахском районе ножевое ранение 28-летнему парню.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в городском парке имени Низами Гянджеви.

Некий Руфат поспорил с отцом раненого парня Хилалом Алиевым. Позже спор перерос в драку. Услышав оскорбления в адрес отца, Нусрет Алиев вмешался в спор. Руфат нанес ему ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

Зачинщик драки задержан сотрудниками отделения полиции Гахского района.

По факту ведется расследование.

***17:43

Гах. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Гахском районе парень получил в парке ножевое ранение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в парке имени Низами Гянджеви.

На почве конфликта неизвестный нанес ножевое ранение Алиеву Нусрету Хилал оглу 1990 г.р. и скрылся с места происшествия.

С помощью очевидцев потерпевший был доставлен в Гахскую центральную районную больницу.

Сотрудники местного отделения полиции приступили к поискам зачинщика.