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Задержан мошенник, продававший поддельные билеты на Гран-при Азербайджана

Задержан мошенник, продававший поддельные билеты на Гран-при Азербайджана 15:54
Происшествия
12 сентября 2024 г. 16:12
Задержан мошенник, продававший поддельные билеты на Гран-при Азербайджана

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали мужчину, который изготавливал и продавал поддельные билеты на Гран-при Азербайджана гонок "Формулы-1".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Установлено, что Эльмар Исрафилов создавал профили в социальной сети Instagram, где размещал объявления о продаже фальшивых билетов с измененными данными. Таким образом, ему удалось обмануть более 30 человек.

В ходе оперативно-технических мероприятий противоправные действия задержанного были полностью доказаны.

МВД рекомендует всем желающим посетить Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приобретать билеты только на официальном сайте, у партнеров и в специализированных точках продаж.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinə saxta bilet satan şəxs saxlanılıb

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