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Задержан мошенник, обманувший 200 граждан через TikTok

Задержан мошенник, обманувший 200 граждан через TikTok Задержан Санан Аббасов (2000 г.р.), который обманывал людей через открываемые им в TikTok страницы под именем известных небанковских кредитных организаций.
Происшествия
14 августа 2024 г. 11:05
Задержан мошенник, обманувший 200 граждан через TikTok

Задержан Санан Аббасов (2000 г.р.), обманом присваивавший средства граждан через открываемые им в TikTok страницы под именем известных небанковских кредитных организаций.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, жертвами мошенничества стали 200 человек, которым Аббасов нанес ущерб на сумму свыше 350 тысяч манатов.

В ходе расследования выяснилось, что С.Аббасов, обманом получив персональные данные обратившихся к нему граждан, оформлял на их имена микрозаймы на сумму 100-600 манатов, а затем переводил эти средства на счета своего близкого родственника за рубежом. Указанные средства затем были отправлены на электронные кошельки внутри страны, обналичены в Гяндже и снова переведены за границу в виде иностранной валюты.

С.Аббасов был задержан сотрудниками полиции, когда пытался покинуть страну. На данный момент принимаются меры по задержанию его родственника, проживающего за границей.

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Версия на азербайджанском языке "TikTok”da kredit vermək adı ilə 200-dən çox vətəndaşı aldatmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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