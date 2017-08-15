Задержан изнасиловавший родственницу и под угрозой распространения фото в соцсетях вымогавший у нее золотые украшения - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Житель города Баку Мафтун Байрамов 1980 г.р., воспользовавшись беспомощным состоянием своей родственницы - жительницы Сумгайыта Гюльчин Мамедли 1996 г.р. (имя и фамилия условные), в период с сентября 2015 г. по ноябрь 2016 г. регулярно насиловал ее и подвергал насильственным действиям сексуального характера на территории Баку и Сумгайыта. По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 149.1 (изнасилование) и 150.1 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса.

Об этом сообщили Report в Прокуратуре города Баку.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и проведены другие необходимые следственные действия.

Следствием также определены резонные подозрения в вымогательстве М.Байрамовым у Г.Мамедли золотых украшений на сумму 1890 манатов, под угрозой распространения в социальных сетях фото- и видеокадров, отражающих их интимные связи.

М.Байрамов по делу привлечен в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по статьям 149.2.5 (изнасилование, совершенное неоднократно), 150.2.5 (насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно), решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.