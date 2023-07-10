Задержан иностранный гражданин, планировавший совершить теракт на территории Азербайджана

Задержан иностранный гражданин, планировавший совершить террористический акт на территории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности.
СГБ продолжает оперативно-следственные мероприятия по борьбе с террористической провокационной и разведывательно-подрывной деятельностью, направленной против национальной безопасности и государственных интересов страны.
Установлено, что гражданин Исламской Республики Афганистан Фавзан Муса Хан, 1990 года рождения, в предварительном сговоре с другими лицами, с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджанской Республики, вызвать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, планировал совершить террористический акт, который повлек бы за собой гибель людей и причинение значительного имущественного ущерба.
Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан из-за рубежа с намерением совершить указанные преступные деяния и во время своего пребывания в городе Баку проводил наблюдение вокруг здания посольства с целью определения координат территории, на которой находится посольство третьего государства, привлек других лиц для участия в теракте и заключил сделку с другими лицами для получения финансовой поддержки в целях приобретения взрывчатых веществ, огнестрельного оружия.
Ф. М. Хан был привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 (подготовка к совершению террористических актов с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, задержанный привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.