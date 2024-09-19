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ГПС: Задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь госграницу Азербайджана

ГПС: Задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь госграницу Азербайджана Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшегося незаконно пересечь госграницу через Каспийское море.
Происшествия
19 сентября 2024 г. 14:25
ГПС: Задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь госграницу Азербайджана

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшегося незаконно пересечь госграницу через Каспийское море.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, 10 сентября в 01:37 Береговая охрана обнаружила в южной части Каспийского моря неизвестное судно, следовавшее на север из Исламской Республики Иран.

Были приняты срочные меры по закрытию береговой линии и задержанию нарушителя границы. Им оказался гражданин Ирана Бахнам Банда Мухаммед (1995 г.р.).

В море было обнаружено 2 098 пачек сигарет Manchester Nano Black, которые нарушитель границы выбросил за борт перед задержанием.

Оперативно-следственное мероприятие по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd göstərən İran vətəndaşı saxlanılıb

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