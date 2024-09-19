ГПС: Задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь госграницу Азербайджана

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшегося незаконно пересечь госграницу через Каспийское море.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, 10 сентября в 01:37 Береговая охрана обнаружила в южной части Каспийского моря неизвестное судно, следовавшее на север из Исламской Республики Иран.
Были приняты срочные меры по закрытию береговой линии и задержанию нарушителя границы. Им оказался гражданин Ирана Бахнам Банда Мухаммед (1995 г.р.).
В море было обнаружено 2 098 пачек сигарет Manchester Nano Black, которые нарушитель границы выбросил за борт перед задержанием.
Оперативно-следственное мероприятие по факту продолжается.