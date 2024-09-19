ГПС: Задержан гражданин Ирана, пытавшийся незаконно пересечь госграницу Азербайджана

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшегося незаконно пересечь госграницу через Каспийское море.

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшегося незаконно пересечь госграницу через Каспийское море.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, 10 сентября в 01:37 Береговая охрана обнаружила в южной части Каспийского моря неизвестное судно, следовавшее на север из Исламской Республики Иран.

Были приняты срочные меры по закрытию береговой линии и задержанию нарушителя границы. Им оказался гражданин Ирана Бахнам Банда Мухаммед (1995 г.р.).

В море было обнаружено 2 098 пачек сигарет Manchester Nano Black, которые нарушитель границы выбросил за борт перед задержанием.

Оперативно-следственное мероприятие по факту продолжается.