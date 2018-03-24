Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся пронести 36 кг золота в Грузию

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На грузино-турецкой границе на КПП "Сарпи" был задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся ввезти на территорию Грузии 36 кг золотых и 4 кг серебряных изделий.

Как передает Report, об этом сообщила следственная служба Министерства финансов Грузии.

По данным ведомства, драгоценные изделия мужчина прятал в тайнике, оборудованном в пассажирском автобусе Mercedes.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гражданину Азербайджана могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.